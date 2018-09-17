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Смертельные гонки, за которые гаишнику дали 7 лет
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Смертельные гонки, за которые гаишнику дали 7 лет 

Авторамблер 12 часов назад
Фото: Авторамблер
Эта чудовищная история произошла 21 мая на участке трассы «Ялта-Севастополь-Гаспра».
Старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта крепко выпил и решил покататься на своем скромном Mercedes CLS 350. Он несся с превышением скорости, лавируя в потоке машин и подрезая других водителей. А затем не справился с управлением и врезался в Kia Picanto, где ехали две женщины и ребенок. В результате пенсионерка и годовалая малышка погибли, еще несколько человек оказались в больнице.
После долгого расследования Росик все же был признан виновным и получил относительно суровый приговор по меркам «водительской» статьи 264 УК. В результате ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.
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