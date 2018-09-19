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МВД возбудило уголовное дело после ДТП с участием двух автобусов под Воронежем
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МВД возбудило уголовное дело после ДТП с участием двух автобусов под Воронежем 

Вести Воронеж + ещё 2 6 часов назад
Фото: Вести Воронеж
После ДТП с участием двух автобусов силовики возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть более двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 19 сентября. В аварии погибли 5 человек, ещё девять госпитализированы.
Так, 18 сентября примерно в 20:20 часов на 525 км автодороги М-4 «Дон» на платном участке автодороги «Объезд Новой Усмани» столкнулись два автобуса — Volvo и Neoplan, ехавших в южном направлении.
Четыре человека погибли на месте ДТП, ещё одна женщина умерла на операционном столе. В больницах остаются девять человек, медики рассказали об их состоянии.
По предварительным данным полиции, водитель Neoplan, 56-летний житель Карачаево-Черкессии не справился с управлением — это и стало причиной аварии. Автобус врезался в припаркованный на обочине Volvo под управлением 46-летнего жителя Ставропольского края.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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