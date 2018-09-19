МВД возбудило уголовное дело после ДТП с участием двух автобусов под Воронежем

После ДТП с участием двух автобусов силовики возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть более двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 19 сентября. В аварии погибли 5 человек, ещё девять госпитализированы.

Так, 18 сентября примерно в 20:20 часов на 525 км автодороги М-4 «Дон» на платном участке автодороги «Объезд Новой Усмани» столкнулись два автобуса — Volvo и Neoplan, ехавших в южном направлении.

Четыре человека погибли на месте ДТП, ещё одна женщина умерла на операционном столе. В больницах остаются девять человек, медики рассказали об их состоянии.

По предварительным данным полиции, водитель Neoplan, 56-летний житель Карачаево-Черкессии не справился с управлением — это и стало причиной аварии. Автобус врезался в припаркованный на обочине Volvo под управлением 46-летнего жителя Ставропольского края.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.