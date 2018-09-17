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Когда компания может забрать авто без оплаты услуг штрафстоянки
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Когда компания может забрать авто без оплаты услуг штрафстоянки 

Время бухгалтера 12 часов назад
ВС РФ подтвердил правоту окружной кассации по делу об истребовании у владельца штрафстоянки чужого корпоративного автомобиля.
Транспортное средство было эвакуировано с места дорожного правонарушения, допущенного его водителем — гражданином, которому авто было передано фирмой-собственником во временное пользование.
Нарушитель на следующий же день попытался вернуть внедорожник из дорогостоящей изоляции, однако без полного расчета за услуги хранения и эвакуации попытка провалилась.
Спустя месяц возвратить имущество потребовал уже собственник внедорожника, но и фирма получила отказ, что привело обе организации в суд.
Первая инстанция сочла, и апелляция подтвердила, автомобиль удерживается правомерно.
Совершенно к иным выводам пришел суд Волго-Вятского округа, рассматривая кассационную жалобу компании — автовладельца.
Судьи определили, в силу закона, поклажедателем по договору хранения автомобиля в спорной ситуации является водитель, так как именно он совершил правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства.
При этом ГК РФ разрешает кредитору, в данном случае, владельцу штрафстоянки, удерживать имущество должника до исполнения им своих обязательств. Однако, как подчеркнули судьи, предметом такого ареста не могут служить ценности, не принадлежащие поклажедателю, в частности чужой автомобиль.
Фемида постановила вернуть спорное имущество, а также возместить его владельцу судебные расходы.
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