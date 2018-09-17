Когда компания может забрать авто без оплаты услуг штрафстоянки

ВС РФ подтвердил правоту окружной кассации по делу об истребовании у владельца штрафстоянки чужого корпоративного автомобиля.

Транспортное средство было эвакуировано с места дорожного правонарушения, допущенного его водителем — гражданином, которому авто было передано фирмой-собственником во временное пользование.

Нарушитель на следующий же день попытался вернуть внедорожник из дорогостоящей изоляции, однако без полного расчета за услуги хранения и эвакуации попытка провалилась.

Спустя месяц возвратить имущество потребовал уже собственник внедорожника, но и фирма получила отказ, что привело обе организации в суд.

Первая инстанция сочла, и апелляция подтвердила, автомобиль удерживается правомерно.

Совершенно к иным выводам пришел суд Волго-Вятского округа, рассматривая кассационную жалобу компании — автовладельца.

Судьи определили, в силу закона, поклажедателем по договору хранения автомобиля в спорной ситуации является водитель, так как именно он совершил правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства.

При этом ГК РФ разрешает кредитору, в данном случае, владельцу штрафстоянки, удерживать имущество должника до исполнения им своих обязательств. Однако, как подчеркнули судьи, предметом такого ареста не могут служить ценности, не принадлежащие поклажедателю, в частности чужой автомобиль.

Фемида постановила вернуть спорное имущество, а также возместить его владельцу судебные расходы.