Водитель протащил за автобусом застрявшую в дверях женщину: у перевозчика отсудили 25 тысяч

Калининский районный суд Новосибирска обязал транспортную компанию выплатить 25 тысяч рублей пассажирке автобуса, которую зажало в дверях при выходе из салона.

Происшествие случилось 30 апреля, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Олеся Нор. Как уточнила помощник прокурора района Яна Манькова, ДТП произошло на остановке «АЗС» напротив дома № 85 на Богдана Хмельницкого.

По информации Олеси Нор, водитель автобуса № 97 не убедился в том, что все пассажиры вышли из салона, и стал закрывать двери. При этом в средних дверях застряла выходившая 81-летняя женщина: створкой ей зажало правую руку выше локтя.

«После закрытия двери автобус начал движение, ноги бабушки подкосились и её «протащило» [за автобусом] не менее 500 метров. Внутри автобуса водителю закричали другие пассажиры,

и только после этого он остановился и открыл дверь», — описала ситуацию Олеся Нор.

По её словам, во время ДТП пассажирка получила ушибы рук. Позже пострадавшая женщина поясняла работникам прокуратуры , что зажатая рука у неё была сломана и зажила лишь за несколько месяцев до ДТП. Также пенсионерка жаловалась, что после происшествия в автобусе у неё начались проблемы с давлением.

В итоге прокуратура Калининского района обратилась в суд с иском к перевозчику — ООО «Белмарс». Работники прокуратуры потребовали, чтобы предприятие выплатило пассажирке компенсацию морального вреда.

Как уточнила Яна Манькова, всего прокуратура просила взыскать с ответчика 120 тысяч рублей.

Калининский районный суд Новосибирска удовлетворил эти требования частично. Он обязал перевозчика выплатить пассажирке 25 тысяч рублей, рассказала Олеся Нор.

Решение суда пока не вступило в законную силу. По данным Олеси Нор, перевозчик собирается его обжаловать. В суде он не отрицал сам факт ДТП, но был не согласен с размером компенсации.

Получить комментарии от самого ответчика корреспонденту НГС не удалось. В диспетчерской ООО «Белмарс» пояснили, что перевозчик не может предоставить никакой информации по этому случаю, так как руководство в отпуске до конца сентября.

В прошлом году жительница Новосибирска больше 100 метров бежала за автобусом, в дверях которого зажало коляску с её маленьким сыном — перевозчик отчитался, что наказал за инцидент водителя и кондуктора.