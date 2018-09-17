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Никто не погиб: в полиции назвали обстоятельства воскресной аварии с искореженным черным Mercedes
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Никто не погиб: в полиции назвали обстоятельства воскресной аварии с искореженным черным Mercedes 

v1.ru 12 часов назад
Фото: v1.ru
Четырех человек из покореженной машины увезли с места ДТП в больницу, все живы
Региональное МВД России озвучило сегодня обстоятельства аварии, при которой вчера, 16 сентября, утром черный Mercedes превратился в груду железа на мокрой дороге. В полиции первым делом опровергают сообщения о погибших.
— За рулем иномарки в момент аварии находился вчера 28-летний водитель, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В 06:00, двигаясь со стороны Кировского района в сторону улицы Водников, напротив дома № 217 по улице Лазоревой, мужчина не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в расположенное у обочины дерево.
По данным полицейских, смертельных жертв авария не принесла, но в больницы с травмами различной степени тяжести оказались четыре человека: сам водитель, а также его 22-летний, 30-летний и 27-летний пассажиры.
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