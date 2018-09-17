Два смертельных ДТП произошли в Удмуртии в минувшие выходные

Ижевск. Удмуртия. Две смертельные аварии произошли в Удмуртии в минувшие выходные. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Первое ДТП случилось 15 сентября на 13 км дороги «Каракулино-Соколовка». 30-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» не справился с управлением и съехал с моста. Автомобиль опрокинулся, в результате мужчина погиб.

Вторая авария с участием « Лады Приоры » произошла 16 сентября около 00:10 на дороге «Подъезд к городами Ижевск и Пермь от автодороги М7 Волга» в Можгинском районе.

19-летний водитель легковушки также не справился с управлением, в результате чего его автомобиль опрокинулся. Молодой человек погиб. Его пассажиры — мужчины 1988 и 1986 годов рождения получили травмы.

Отметим, за прошедшие выходные на дорогах произошло 19 ДТП. Травмы получили 22 человека. К ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии привлекли 93 водителя.