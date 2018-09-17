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Пассажирский автобус врезался в дерево под Краснодаром: десятки пострадавших
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Пассажирский автобус врезался в дерево под Краснодаром: десятки пострадавших 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В транспорте находилось сорок пассажиров, двадцать человека получили ранения различных степеней тяжести и были госпитализированы.
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Анапа — Ярославль, попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Машина вылетела с трассы и попала в лесополосу.
В транспорте находилось сорок пассажиров, двадцать человека получили ранения различных степеней тяжести и были госпитализированы. Они отправлены в ближайшие Ленинградскую и Павловскую больницы.
Состояние пострадавших в аварии не угрожает жизни. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, при необходимости будет использована санитарная авиация.
По факту аварии организована проверка соблюдения законодательства о безопасности перевозки пассажиров, ей займется прокуратура Краснодарского края. Кроме того, полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к происшествию.
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