Четыре человека пострадали при аварии на котельной в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков /. Авария произошла в понедельник на котельной в Саткинском районе Челябинской области. В результате ЧП пострадали четыре рабочих, трое из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава

"Сегодня в результате аварии на котельной в Сатке пострадали четыре работника. Троим потребовалась госпитализация. Все они в состоянии средней степени тяжести", — сказали в пресс-службе.

По уточненным данным Минздрава, женщину с ожогами 20% тела сейчас везут в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей планируют перевезти в Челябинск. Еще один мужчина остается в больнице Сатки, у него сломано ребро, ушибы, ссадины.