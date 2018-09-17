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Четыре человека пострадали при аварии на котельной в Челябинской области
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Четыре человека пострадали при аварии на котельной в Челябинской области 

ТАСС + ещё 1 11 часов назад
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Авария произошла в понедельник на котельной в Саткинском районе Челябинской области. В результате ЧП пострадали четыре рабочих, трое из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.
"Сегодня в результате аварии на котельной в Сатке пострадали четыре работника. Троим потребовалась госпитализация. Все они в состоянии средней степени тяжести", — сказали в пресс-службе.
По уточненным данным Минздрава, женщину с ожогами 20% тела сейчас везут в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей планируют перевезти в Челябинск. Еще один мужчина остается в больнице Сатки, у него сломано ребро, ушибы, ссадины.
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