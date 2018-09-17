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Страшная авария на путепроводе в Костроме оказалась смертельной
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Страшная авария на путепроводе в Костроме оказалась смертельной 

Kostroma.Today 11 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Страшная авария произошла на путепроводе в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY. Сообщение о ДТП поступило 16 сентября в 21 час 15 минут.
Как нам удалось узнать, в это время 67-летний водитель ВАЗ 11193 въехал в бордюр, после чего машину отнесло в фонарный столб. Удар оказался настолько сильным, что половину автомобиля смяло.
На место прибыли пожарные, полиция и «скорая».
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, спасти водителя не удалось — он погиб на месте от полученных травм.
По факту аварии проводится проверка.
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