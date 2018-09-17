Страшная авария на путепроводе в Костроме оказалась смертельной

Страшная авария произошла на путепроводе в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY. Сообщение о ДТП поступило 16 сентября в 21 час 15 минут.

Как нам удалось узнать, в это время 67-летний водитель ВАЗ 11193 въехал в бордюр, после чего машину отнесло в фонарный столб. Удар оказался настолько сильным, что половину автомобиля смяло.

На место прибыли пожарные, полиция и «скорая».

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, спасти водителя не удалось — он погиб на месте от полученных травм.

По факту аварии проводится проверка.