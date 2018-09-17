Водитель «Приоры» погиб в ДТП в Карачаево-Черкесии 

Смертельная авария с шестью ранеными и одним погибшим произошла 15 сентября в КЧР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МВД.
Молодой водитель «Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву Шевроле». Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. В больницы попали шестеро пострадавших из обоих автомобилей. Они получили ранения разной степени тяжести.
Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии и найти виновников.
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