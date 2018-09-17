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В Калининграде на двухъярусном мосту автовышка снесла ограничительную рамку, образовалась пробка
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В Калининграде на двухъярусном мосту автовышка снесла ограничительную рамку, образовалась пробка 

Клопс.Ru 11 часов назад
На двухъярусном мосту автовышка снесла рамку-ограничитель высоты автомобилей. Об этом «Клопс» рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
На обозначенном участке образовалась пробка. Как сообщает сервис «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей на мосту не превышает 20 км/ч. На прилегающих улицах — Портовой и Маршала Баграмяна — машины едут со скоростью 7 км/ч. Кроме того, на мосту произошло два ДТП.
10 июля 2018 года начался ремонт двухъярусного моста. Ранее сообщалось, что по ночам открывать его для движения начнут с 30 сентября.
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