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Водитель ГАЗели, погубивший троих человек, отправится в колонию на 4,5 года
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Водитель ГАЗели, погубивший троих человек, отправится в колонию на 4,5 года 

РИА 57 11 часов назад
Фото: РИА 57
Северный районный суд вынес приговор по делу о ДТП с тремя погибшими. На скамье подсудимых оказался 47-летний водитель ГАЗели.
Авария произошла ночью 27 марта в Орле. Фургон двигался по Московскому шоссе. Примерно в 4:53 водитель ГАЗели при развороте у дома №153 не уступил дорогу «Шевроле-Ланос», двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения на месте происшествия погибли 20-летний водитель иномарки и два 22-летних пассажира.
Водитель ГАЗели был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть людей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года и пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Прав мужчину лишили на три года, уточняет пресс-служба прокуратуры по Орловской области.
Сообщение Водитель ГАЗели, погубивший троих человек, отправится в колонию на 4,5 года появились сначала на РИА 57.
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