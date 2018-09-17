Эвакуаторы АМПП помогли ликвидировать последствия ДТП на Кутузовском проспекте 16 сентября

Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) помогли ликвидировать последствия ДТП с участием четырех автомобилей, произошедшем на Кутузовском проспекте 16 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе АМПП.

«Вечером 16 сентября на Кутузовском проспекте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения четырех автомобилей оказались перекрыты пять полос для движения. На помощь экстренным службам города и ГИБДД были отправлены три эвакуатора ГКУ «АМПП». Благодаря оперативной работе сотрудников АМПП, поврежденные автомобили были перемещены в безопасные места, а дорожное движение — успешно восстановлено в кратчайшие сроки», — уточнили в пресс-службе.

Там напомнили, что эвакуаторы АМПП ежедневно и круглосуточно дежурят в местах с наиболее сложной дорожной ситуацией, где может возникнуть необходимость быстро прибыть на место происшествия и ликвидировать последствия ДТП. Также в распоряжении ГКУ «АМПП» есть восемь специальных грузовых эвакуаторов, которые предназначены для перемещения автобусов, фур и другой тяжелой или негабаритной техники.