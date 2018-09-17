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«В этой ситуации жалко водителя». Смертельное ДТП произошло на проспекте Гагарина
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«В этой ситуации жалко водителя». Смертельное ДТП произошло на проспекте Гагарина 

nn.ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: nn.ru
ДТП, как сообщают в УГИБДД Нижегородской области, произошло в 18.45 16 сентября.
35-летний водитель за рулем Volkswagen наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода. Стаж водителя — 17 лет.
43-летнего пешехода увезли в морг.
Очевидцы в соцсети описали подробности аварии.
— В этом месте перехода нет, в каком состоянии был погибший и зачем там пытался перейти дорогу неизвестно. Его элементарно могли не заметить. В это ситуации жалко водителя, — написала Ксения Домнина.
— В этой части дороги хоть и стоят фонари, но водитель не увидит пешехода, так как там ограждение, да он просто и ожидать не будет, что кто-то полезет через забор и будет переходить в этом месте, а мужчина перелез через забор и пошёл переходить по темной дороге, естественно его не заметили, — добавила Ксения Левыкина.
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