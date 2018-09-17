«В этой ситуации жалко водителя». Смертельное ДТП произошло на проспекте Гагарина

ДТП, как сообщают в УГИБДД Нижегородской области, произошло в 18.45 16 сентября.

35-летний водитель за рулем Volkswagen наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода. Стаж водителя — 17 лет.

43-летнего пешехода увезли в морг.

Очевидцы в соцсети описали подробности аварии.

— В этом месте перехода нет, в каком состоянии был погибший и зачем там пытался перейти дорогу неизвестно. Его элементарно могли не заметить. В это ситуации жалко водителя, — написала Ксения Домнина.

— В этой части дороги хоть и стоят фонари, но водитель не увидит пешехода, так как там ограждение, да он просто и ожидать не будет, что кто-то полезет через забор и будет переходить в этом месте, а мужчина перелез через забор и пошёл переходить по темной дороге, естественно его не заметили, — добавила Ксения Левыкина.