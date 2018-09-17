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На Фрунзе столкнулись четыре иномарки: на месте работают врачи скорой помощи
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На Фрунзе столкнулись четыре иномарки: на месте работают врачи скорой помощи 

ngs.ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: ngs.ru
Днём 17 сентября на улице Фрунзе в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — на месте работают врачи скорой помощи.
Авария случилась около 15:30 недалеко от остановки «Школа №96».
«Honda CR-V и Nissan стояли припаркованные. Toyota Altezza двигалась по Фрунзе со стороны Кошурникова в сторону Селезнёва на зеленый сигнал светофора. Toyota Avensis двигался навстречу со стороны Селезнёва в сторону Кошурникова и на светофоре совершал разворот. При совершении разворота не пропустил автомобиль Toyota Altezza, которая сталкивается сначала с Avensis передней частью, потом задней частью. Потом Avensis крутит и разворачивает поперёк дороги. Altezza от удара с Avensis заносит заднюю часть, и задней частью бьёт Nissan. А «Ниссан» бьёт Honda CR-V», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По словам аваркомов, в столкновении пострадали два человека, которые находились в автомобиле Altezza.
«Водитель — парень и девушка — пассажир. У девушки подозрение на перелом ребер, молодой человек ударился плечом и головой. Поедут в больницу», — добавили в «Автоспасе».
В Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили, пообещав сообщить подробности позднее.
Ранее стало известно, что новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который ушёл с места аварии на Ключ-Камышенском плато.
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