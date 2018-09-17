Госавтоинспекторам запретили снимать номера с машин

Перемены коснулись пункта №12 указа «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» от 15 июня 1998 года.

— Из подпункта «ж» слова «в том числе со снятием государственных регистрационных знаков» исключить", — сказано в сообщении.

Подпункт не разрешал эксплуатацию автомобилей, тракторов и других самоходных машин «до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения».

Самыми распространенными причинами снятия госномеров с машины считались технические неисправности, отсутствие у водителя полиса обязательного страхования или, например, тонировка стёкол.