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Госавтоинспекторам запретили снимать номера с машин
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Госавтоинспекторам запретили снимать номера с машин 

75.RU 10 часов назад
Фото: 75.RU
Перемены коснулись пункта №12 указа «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» от 15 июня 1998 года.
— Из подпункта «ж» слова «в том числе со снятием государственных регистрационных знаков» исключить", — сказано в сообщении.
Подпункт не разрешал эксплуатацию автомобилей, тракторов и других самоходных машин «до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения».
Самыми распространенными причинами снятия госномеров с машины считались технические неисправности, отсутствие у водителя полиса обязательного страхования или, например, тонировка стёкол.
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