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В Казани ищут водителя автобуса, наехавшего на женщину
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В Казани ищут водителя автобуса, наехавшего на женщину 

Казанский репортер 10 часов назад
Фото: Казанский репортер
Водитель автобуса в Казани наехал на ногу женщине и скрылся с места ДТП, сообщили представители городской Госавтоинспекции. Инспекторы просят откликнуться очевидцев аварии. Как отмечено в сообщении, инцидент произошел вчера около 12:00 у остановки «2-й переезд» по Сибирскому тракту. На ногу 59-летней женщине наехал автобус №91. В результате аварии женщина получила ушиб и закрытый перелом пальца стопы. Если вы можете поделиться информацией об аварии, звоните по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.
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