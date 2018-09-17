На Урале мужчина не смог выбраться из машины, угодившей в болото

Сегодня утром, 17 сентября, В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов в ДТП погиб мужчина: машина с водителем за считанные минуты утонула в болоте.

ДТП произошло на выезде в сторону Верхней Пышмы — автомобиль на большой скорости съехал с дороги в водоём. Свидетелями аварии стало большое количество очевидцев, — сообщают Ведомости Урал.

Машина утонула в болотистом водоеме, расположенном перед выездом на ЕКАД, буквально за считанные минуты.

Рядом с утонувшей машиной стояли реанимация и ДПС . Машина утонула по окна, водитель остался внутри салона и, не сумев выбраться, погиб.

На месте аварии сейчас работают спасатели — им предстоит вытащить труп мужчины и вытянуть машину из болота.

В свердловском ГИБДД подтвердили факт трагического ДТП. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в ведомстве, водитель действительно утонул в своем авто.

Фото превью — Ночные новости