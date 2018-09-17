На Урале мужчина не смог выбраться из машины, угодившей в болото 

Сегодня утром, 17 сентября, В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов в ДТП погиб мужчина: машина с водителем за считанные минуты утонула в болоте.
ДТП произошло на выезде в сторону Верхней Пышмы — автомобиль на большой скорости съехал с дороги в водоём. Свидетелями аварии стало большое количество очевидцев, — сообщают Ведомости Урал.
Машина утонула в болотистом водоеме, расположенном перед выездом на ЕКАД, буквально за считанные минуты.
Рядом с утонувшей машиной стояли реанимация и ДПС. Машина утонула по окна, водитель остался внутри салона и, не сумев выбраться, погиб.
На месте аварии сейчас работают спасатели — им предстоит вытащить труп мужчины и вытянуть машину из болота.
В свердловском ГИБДД подтвердили факт трагического ДТП. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в ведомстве, водитель действительно утонул в своем авто.
Фото превью — Ночные новости