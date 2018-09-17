На перекрестке Мира и Батурина столкнулись «Лада» и «Лексус»

Главное фото и видео группы «Подслушано автомобилистов / Владимир»

Вчера в четвертом часу на перекрестке улиц Мира и Батурина в областном центре случилась страшная авария.

Водитель « Лады приоры» поворачивал с улицы Мира на улицу Батурина и во время маневра ему в бок влетел на полном ходу «Лексуас», несущийся по Мира в сторону улицы Горького. Так уж получилось, что оба водителя двигались на перекрестке на желтый свет, в данном случае, виновным, скорее всего, будет признан водитель «Лады», нарушивший так называемое правило левого поворота.

На видео с регистратора одного из автомобилей зафиксировано, как после удара «Лада» врезалась в забор школы №8, ну а « Лексус » отлетел в сторону пешеходного перехода и зацепил ожидающую зеленый свет женщину, которая упала в лужу и грязь.

Правда, через несколько секунд ей помогли подняться, от медицинской помощи она отказалась.

В аварии пострадали водитель «Приоры» (сотрясение мозга) и его 17-летняя пассажирка (два перелома).