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На перекрестке Мира и Батурина столкнулись «Лада» и «Лексус»
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На перекрестке Мира и Батурина столкнулись «Лада» и «Лексус» 

ТВ-МИГ 10 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Главное фото и видео группы «Подслушано автомобилистов / Владимир»
Вчера в четвертом часу на перекрестке улиц Мира и Батурина в областном центре случилась страшная авария.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Водитель «Лады приоры» поворачивал с улицы Мира на улицу Батурина и во время маневра ему в бок влетел на полном ходу «Лексуас», несущийся по Мира в сторону улицы Горького. Так уж получилось, что оба водителя двигались на перекрестке на желтый свет, в данном случае, виновным, скорее всего, будет признан водитель «Лады», нарушивший так называемое правило левого поворота.
На видео с регистратора одного из автомобилей зафиксировано, как после удара «Лада» врезалась в забор школы №8, ну а «Лексус» отлетел в сторону пешеходного перехода и зацепил ожидающую зеленый свет женщину, которая упала в лужу и грязь.
Правда, через несколько секунд ей помогли подняться, от медицинской помощи она отказалась.
В аварии пострадали водитель «Приоры» (сотрясение мозга) и его 17-летняя пассажирка (два перелома).
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