В подмосковном СК расследуют обстоятельства травмы ребенка на футбольном поле

Следователи разберутся в обстоятельствах травмирования ребенка футбольными воротами под Волоколамском.

По версии следователей, во время урока физкультуры на стадионе школы в деревне Кашино несколько детей повисли на руках на перекладине футбольных ворот, после чего конструкция упала, травмировав одного из учеников.

Мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной левого глаза и переломом костей носа.

Следователи выявили, что ворота не были закреплены: они являются переносными и предназначены для игры в мини-футбол.

«По результатам проведенной доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.