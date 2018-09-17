Ещё
В подмосковном СК расследуют обстоятельства травмы ребенка на футбольном поле
Далее:
Читайте также:
Ещё

В подмосковном СК расследуют обстоятельства травмы ребенка на футбольном поле 

ИД «Собеседник» + ещё 2 1 час назад
Следователи разберутся в обстоятельствах травмирования ребенка футбольными воротами под Волоколамском.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, инцидент произошел 14 сентября в одной из школ Волоколамского района.
По версии следователей, во время урока физкультуры на стадионе школы в деревне Кашино несколько детей повисли на руках на перекладине футбольных ворот, после чего конструкция упала, травмировав одного из учеников.
Мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной левого глаза и переломом костей носа.
Следователи выявили, что ворота не были закреплены: они являются переносными и предназначены для игры в мини-футбол.
«По результатам проведенной доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.
ИД «Собеседник»: последние новости
Пятеро погибли в результате пожара после ДТП с легковушками под Воронежом В крупном ДТП в Краснодаре погибли два человека В Москве задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов в Марьине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Гаишникам запретили снимать номера27
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение