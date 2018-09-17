На кольце Южного шоссе мотоциклист подрезал «Хёндэ», в котором находился ребенок

В числе пассажиров легковушки был маленький ребенок

В областном центре произошло ДТП с участием мотоциклиста. На кольце Южного шоссе недалеко от поселка Яицкое столкнулись «Ямаха» и «Хёндэ».

— По версии следствия, 50-летний водитель мотоцикла «Ямаха» ехал по направлению из города. При повороте направо мужчина не перестроился на крайнюю полосу для совершения маневра. В результате он столкнулся с белым «Хёндэ», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. — За рулем легковушки была 59-летняя женщина.

Стражи правопорядка быстро приехали на место аварии

В результате столкновения пострадала только пассажирка мотоцикла. 47-летнюю женщину госпитализировали.