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На кольце Южного шоссе мотоциклист подрезал «Хёндэ», в котором находился ребенок
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На кольце Южного шоссе мотоциклист подрезал «Хёндэ», в котором находился ребенок 

63.ru 10 часов назад
Фото: 63.ru
В числе пассажиров легковушки был маленький ребенок
В областном центре произошло ДТП с участием мотоциклиста. На кольце Южного шоссе недалеко от поселка Яицкое столкнулись «Ямаха» и «Хёндэ».
— По версии следствия, 50-летний водитель мотоцикла «Ямаха» ехал по направлению из города. При повороте направо мужчина не перестроился на крайнюю полосу для совершения маневра. В результате он столкнулся с белым «Хёндэ», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. — За рулем легковушки была 59-летняя женщина.
Стражи правопорядка быстро приехали на место аварии
В результате столкновения пострадала только пассажирка мотоцикла. 47-летнюю женщину госпитализировали.
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