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Ковровский подросток ездил по городу с поддельными правами
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Ковровский подросток ездил по городу с поддельными правами 

АиФ Владимир + ещё 1 9 часов назад
Фото: АиФ Владимир
В Коврове поймали 16-летнего подростка, который смело разъезжал по городу с фальшивыми водительским удостоверением.
3 сентября на улице Дегтярева инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21053». Водитель показался слишком юным для вождения машины, однако просьбу предъявить документы не проигнорировал. Оказалось, молодой человек показал госавтоинспекторам поддельные права.
В отделе полиции ковровчанин рассказал, что в настоящее время он только проходит обучение в автошколе. А фальшивый документ юноша приобрел через Интернет.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа). Подростку грозит крупный штраф или исправительные работы. Он также привлечен и к административной ответственности за управление транспортным средством не имея права управления.
Расследование уголовного дела продолжается.
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