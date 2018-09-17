В Балакове водитель легковушки пострадал в результате столкновения с «КамАЗом»

Авария произошла в Балакове в районе элеватора. Как сообщает портал «ЧП-Саратов» в результате столкновения автомобилей пострадал один из участников ДТП. По предварительным данным, водитель «LADA Kalina» не справился с управлением и протаранил припаркованный «КамАЗ».

"Машина неадекватно двигалась по дороге. Может водителю плохо стало. Просто так взять и протаранить стоявший грузовик. Не темно было, машин немного было. Но удар был сильный. У водилы вся голова разбита, ему сначала повязку наложили, потом дверь вскрывали, ее от удара заклинило", — рассказал очевидец ДТП.

В результате столкновения мужчина получил различные травмы и был госпитализирован бригадой «скорой помощи» в лечебное учреждение. На месте также работали спасатели Областной службы спасения, пожарные, инспекторы ДПС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.