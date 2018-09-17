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В Балакове водитель легковушки пострадал в результате столкновения с «КамАЗом»
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В Балакове водитель легковушки пострадал в результате столкновения с «КамАЗом» 

САРАТОВ24 9 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Авария произошла в Балакове в районе элеватора. Как сообщает портал «ЧП-Саратов» в результате столкновения автомобилей пострадал один из участников ДТП. По предварительным данным, водитель «LADA Kalina» не справился с управлением и протаранил припаркованный «КамАЗ».
"Машина неадекватно двигалась по дороге. Может водителю плохо стало. Просто так взять и протаранить стоявший грузовик. Не темно было, машин немного было. Но удар был сильный. У водилы вся голова разбита, ему сначала повязку наложили, потом дверь вскрывали, ее от удара заклинило", — рассказал очевидец ДТП.
В результате столкновения мужчина получил различные травмы и был госпитализирован бригадой «скорой помощи» в лечебное учреждение. На месте также работали спасатели Областной службы спасения, пожарные, инспекторы ДПС.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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