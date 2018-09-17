Опубликован список участников конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of The Year, WCOTY). Победителя объявят весной 2019-го.
За звание лучшего авто в мире будут бороться 35 моделей. Набольшее количестве претендентов среди «японцев» — двенадцать машин. Затем следуют «немцы» — семь моделей, четыре из которых носят эмблему Audi, а три — BMW. Марка Mercedes-Benz в этот раз в основном конкурсе не участвует. Кстати, среди претендентов заявлены две модели, которые на момент публикации списка еще не представлены — это электрокроссовер Audi e-tron и «паркетник» Kia Soul нового поколения. Еще в списке значится «бюджетник» Duster, причем под маркой Dacia, а не Renault. Напомним, автомобили Dacia продают в основном в Западной Европе, под брендом Рено они доступны на других рынках.
Претенденты на звание «Всемирный автомобиль-2019»:
Lexus UX Audi e-tron
Hyundai Nexo
Nissan Kicks
Seat Arona
Jaguar E-Pace
Subaru Forester
BMW 3 Series
Jaguar I-Pace
BMW i8 Roadster
BMW X2 Jeep Wrangler
Toyota Corolla Hatchback
Cadillac XT4 Kia Ceed/Forte
Citroen C5 Aircross
Kia Niro EV Volvo S60/V60 Dacia Duster
Kia Soul
Dacia Duster нового поколения
Помимо претендентов на главную награду — титул «Всемирного автомобиля года» — организаторы WCOTY также опубликовали списки участников в категориях «Зеленый автомобиль года», «Городской автомобиль года», «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года». В номинации «Зеленый автомобиль» все стандартно, а вот другие категории преподнесли сюрпризы.
Претенденты на звание «Зеленый автомобиль года»
Audi e-tron
BMW i8 Roadster
Honda Clarity Plug-In Hybrid
Hyundai Nexo
Jaguar I-Pace
Kia Niro EV Lexus ES Hybrid
Lexus UX Hybrid
Toyota Avalon Hybrid
Toyota RAV4 Hybrid
Так, к «премиуму» наряду с моделями Audi, BMW и Mercedes (в этой категории Мерседес все же значится) отнесли новый Volkswagen Touareg. Впрочем, пусть Туарег и дешевле соплатформенного Q7, однако по своему оснащению модель VW практически ничем уже не уступает собрату.
Претенденты на звание «Премиальный автомобиль года»:
Audi Q8 BMW 8 Series
Mercedes-Benz GLE Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg нового поколения
Лучшим спортивным автомобилем-2019 может стать один из «корейцев» — Hyundai i30 N или только-только дебютировавший Kia Ceed GT, хотя прежде за эту награду боролись в основном суперкары да «заряженные» модели премиальных брендов.
Претенденты на звание «Спорткар года»
Aston Martin Vantage
BMW M2 Competition
Hyundai Veloster N Kia Ceed GT McLaren 720S
А в номинации «Городской автомобиль года» заявлен… Suzuki Jimny последней генерации. Да, этот «японец» обладает компактными размерами, однако со сменой поколений он сохранил раму, два неразрезных моста, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке. В Suzuki модель позиционируют именно как внедорожник, а не в качестве модели для города…
Претенденты на звание «Городской автомобиль года»
Audi A1 BMW X2 Kia Soul
Seat Arona
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny нового поколения
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По материалам: www.kolesa.ru