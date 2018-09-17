Лучший автомобиль в мире-2019: Duster в списке претендентов, Touareg стал «люксом», а Ceed — спорткаром

Опубликован список участников конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of The Year, WCOTY). Победителя объявят весной 2019-го.

За звание лучшего авто в мире будут бороться 35 моделей. Набольшее количестве претендентов среди «японцев» — двенадцать машин. Затем следуют «немцы» — семь моделей, четыре из которых носят эмблему Audi , а три — BMW . Марка Mercedes-Benz в этот раз в основном конкурсе не участвует. Кстати, среди претендентов заявлены две модели, которые на момент публикации списка еще не представлены — это электрокроссовер Audi e-tron и «паркетник» Kia Soul нового поколения. Еще в списке значится «бюджетник» Duster, причем под маркой Dacia , а не Renault . Напомним, автомобили Dacia продают в основном в Западной Европе, под брендом Рено они доступны на других рынках.

Претенденты на звание «Всемирный автомобиль-2019»:

Hyundai Nexo

Nissan Kicks

BMW 3 Series

Jaguar I-Pace

Kia Soul

Dacia Duster нового поколения

Помимо претендентов на главную награду — титул «Всемирного автомобиля года» — организаторы WCOTY также опубликовали списки участников в категориях «Зеленый автомобиль года», «Городской автомобиль года», «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года». В номинации «Зеленый автомобиль» все стандартно, а вот другие категории преподнесли сюрпризы.

Претенденты на звание «Зеленый автомобиль года»

Audi e-tron

BMW i8 Roadster

Honda Clarity Plug-In Hybrid

Hyundai Nexo

Jaguar I-Pace

Kia Niro EV Lexus ES Hybrid

Lexus UX Hybrid

Toyota Avalon Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid

Так, к «премиуму» наряду с моделями Audi, BMW и Mercedes (в этой категории Мерседес все же значится) отнесли новый Volkswagen Touareg . Впрочем, пусть Туарег и дешевле соплатформенного Q7, однако по своему оснащению модель VW практически ничем уже не уступает собрату.

Претенденты на звание «Премиальный автомобиль года»:

Audi Q8 BMW 8 Series

Mercedes-Benz GLE Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg нового поколения

Лучшим спортивным автомобилем-2019 может стать один из «корейцев» — Hyundai i30 N или только-только дебютировавший Kia Ceed GT, хотя прежде за эту награду боролись в основном суперкары да «заряженные» модели премиальных брендов.

Претенденты на звание «Спорткар года»

А в номинации «Городской автомобиль года» заявлен… Suzuki Jimny последней генерации. Да, этот «японец» обладает компактными размерами, однако со сменой поколений он сохранил раму, два неразрезных моста, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке. В Suzuki модель позиционируют именно как внедорожник, а не в качестве модели для города…

Претенденты на звание «Городской автомобиль года»

Audi A1 BMW X2 Kia Soul

Seat Arona

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny нового поколения

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По материалам: www.kolesa.ru