В Крыму автоледи «подшофе» и без водительских прав устроила ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. В Красноперекопске задержана женщина, которая села за руль в нетрезвом состоянии и совершила ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

С сообщением о произошедшей аварии в дежурную часть полиции обратился местный житель. Прибывшие на место правоохранители обнаружили автомобиль марки ВАЗ 21703 Priora под управлением 30-летней жительницы села Трактовое Красноперекопского района с признаками алкогольного опьянения.

"На предложение сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование женщина в присутствии понятых ответила отказом, в связи с чем, согласно нормам действующего законодательства, признана лицом d состоянии опьянения", — рассказали в МВД.

Как выяснилось, в январе 2018 года постановлением мирового судьи эта женщина уже была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда ей назначили наказание в виде штрафа с лишением права управления на полтора года.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ей грозит до двух лет лишения свободы.