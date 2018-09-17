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В Крыму автоледи «подшофе» и без водительских прав устроила ДТП
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В Крыму автоледи «подшофе» и без водительских прав устроила ДТП 

РИА Новости Крым 9 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. В Красноперекопске задержана женщина, которая села за руль в нетрезвом состоянии и совершила ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
С сообщением о произошедшей аварии в дежурную часть полиции обратился местный житель. Прибывшие на место правоохранители обнаружили автомобиль марки ВАЗ 21703 Priora под управлением 30-летней жительницы села Трактовое Красноперекопского района с признаками алкогольного опьянения.
"На предложение сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование женщина в присутствии понятых ответила отказом, в связи с чем, согласно нормам действующего законодательства, признана лицом d состоянии опьянения", — рассказали в МВД.
Как выяснилось, в январе 2018 года постановлением мирового судьи эта женщина уже была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда ей назначили наказание в виде штрафа с лишением права управления на полтора года.
В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ей грозит до двух лет лишения свободы.
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