В результате аварии на одной из котельных в Челябинской области пострадали четыре человека 

В результате аварии на одной из котельных в Саткинском районе пострадали четыре сотрудника, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области.
Госпитализированы три человека.
«Женщину с ожогами 20% поверхности тела уже транспортируют в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей (7-10% поверхности тела) планируют также перевести в Челябинск в ближайшие дни», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что третий пострадавший остаётся в больнице Сатки.
В администрации районе подтвердили инцидент. Причины аварии устанавливает Ростехнадзор.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Волгоградской области организовали проверку после гибели трёх человек при взрыве газа на заводе.