В Туле умер водитель врезавшегося в дом троллейбуса

ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Водитель троллейбуса, который врезался в жилой дом в Туле, повредив квартиру, скончался в реанимации после нескольких дней комы, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Информация о ДТП на улице Дмитрия Ульянова поступила спасателям в 22.12 мск 6 сентября. По данным спасателей, в угол жилого дома №13 въехал троллейбус. В результате были госпитализированы водитель 1966 года рождения, у которого медики диагностировали травмы головы и травматический шок, а также 69-летний кондуктор — с переломами ребер и плеча.

Также медики на месте оказали помощь 90-летней женщине из квартиры, куда въехал троллейбус. От госпитализации она отказалась.

"Водитель скончался 13 сентября от кровоизлияния в мозг. В сознание он так и не пришел. Кондуктор по-прежнему в хирургическом отделении", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации медиков, у водителя за рулем случился инсульт. Во время движения водителю стало плохо, он потерял сознание, троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу и врезался в здание, разрушив кирпичную кладку. «Тулгорэлектротранс» проводит внутреннюю проверку по факту инцидента.