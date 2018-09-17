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В Туле умер водитель врезавшегося в дом троллейбуса
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В Туле умер водитель врезавшегося в дом троллейбуса 

РИА Новости 9 часов назад
ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Водитель троллейбуса, который врезался в жилой дом в Туле, повредив квартиру, скончался в реанимации после нескольких дней комы, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о ДТП на улице Дмитрия Ульянова поступила спасателям в 22.12 мск 6 сентября. По данным спасателей, в угол жилого дома №13 въехал троллейбус. В результате были госпитализированы водитель 1966 года рождения, у которого медики диагностировали травмы головы и травматический шок, а также 69-летний кондуктор — с переломами ребер и плеча.
Также медики на месте оказали помощь 90-летней женщине из квартиры, куда въехал троллейбус. От госпитализации она отказалась.
"Водитель скончался 13 сентября от кровоизлияния в мозг. В сознание он так и не пришел. Кондуктор по-прежнему в хирургическом отделении", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации медиков, у водителя за рулем случился инсульт. Во время движения водителю стало плохо, он потерял сознание, троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу и врезался в здание, разрушив кирпичную кладку. «Тулгорэлектротранс» проводит внутреннюю проверку по факту инцидента.
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