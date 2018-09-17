5 фанатов погибли в давке и были затоптаны конной полицией. Ад в африканской Лиге чемпионов

Европейская Лига чемпионов стартует уже завтра, в Африке подобный турнир уже начался. И был омрачен трагедией на «Стадионе 11 ноября» в столице Анголы Луанде.

После матча между местным «Примейру ди Агушту» и «Мазембе» из ДР Конго болельщики столпились у закрытых ворот у выхода со стадиона. Образовалась давка. Когда ворота открыли, люди выбежали прямо под конную полицию.

Пять человек погибло, семь получили травмы и были доставлены в госпиталь. Федерация спорта Анголы выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что все семь раненых человек уже выписаны из больницы. Инцидент министерство оправдывает поздним началом игры.

В 2017 году похожий инцидент произошел в еще одном городе Анголы — Уиге. Тогда погибло 17 человек.