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МВД Южной Осетии рассказало о ситуации на дорогах республики
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МВД Южной Осетии рассказало о ситуации на дорогах республики 

Sputnik Южная Осетия 9 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 17 сен — Sputnik. В течение прошедшей недели на дорогах Южной Осетии произошло четыре аварии — в результате одной из них погиб один человек, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Во время проведения плановых рейдовых мероприятий сотрудники УГИБДД МВД выявили 246 нарушение правил дорожного движения. В 13 случаях водители управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в период с 9 по 16 сентября было зарегистрировано четыре преступления, два из которых раскрыты. К административной ответственности было привлечено несколько человек, два из которых — за незаконное употребление наркотических средств.
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