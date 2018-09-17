МВД Южной Осетии рассказало о ситуации на дорогах республики

ЦХИНВАЛ, 17 сен — Sputnik. В течение прошедшей недели на дорогах Южной Осетии произошло четыре аварии — в результате одной из них погиб один человек, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Во время проведения плановых рейдовых мероприятий сотрудники УГИБДД МВД выявили 246 нарушение правил дорожного движения. В 13 случаях водители управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в период с 9 по 16 сентября было зарегистрировано четыре преступления, два из которых раскрыты. К административной ответственности было привлечено несколько человек, два из которых — за незаконное употребление наркотических средств.