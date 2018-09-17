Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря

Певец Михаил Луконин погиб в результате ДТП на Псковском шоссе

Известный оперный певец Михаил Луконин разбился в массовом ДТП на трассе Санкт-Петербург — Псков. Он стоял в колонне автомобилей, в то время как сзади на большой скорости его Toyota протаранил грузовик Iveco, снося все на своем пути. От удара легковушку артиста буквально смяло и откинуло на обочину, а грузовик тем временем снес еще два автомобиля. От полученных травм Луконин скончался на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В понедельник стало известно, что 16 сентября около 18.30 на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков в смертельную аварию попал известный оперный певец Михаил Луконин.

Трагедия произошла на 195-ом км трассы в Плюсском районе Псковской области. Грузовик на большой скорости протаранил автомобиль Toyota, в котором находился певец, а после этого еще две машины.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с места аварии. На кадрах с видеорегистратора видно, что машины, стоящие в заторе из-за дорожных работ резко начинают разъезжаться в разные стороны. Затем появляется грузовик с логотипом «Великолукский мясокомбинат», который буквально сминает белую иномарку певца и врезается еще в два автомобиля, которые пытались уйти от столкновения, но не смогли.

Как сообщили «Газете.Ru» в УМВД России по Псковской области, водитель Toyota от полученных травм погиб на месте.

«По предварительным данным, 31-летний водитель Iveco не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Toyota Corolla, Renault Sandero и Chevrolet Cruze, которые стояли на запрещающий сигнал светофора в месте проведения дорожных работ. В результате ДТП водитель автомашины Toyota погиб на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель грузовика допрошен. В настоящее время до результатов экспертиз он проходит по делу как свидетель», — рассказали в пресс-службе.

О том, что за рулем Toyota находился именно Луконин и именно он погиб в ДТП, сообщил на своей странице в фейсбуке руководитель эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

«Друзья! Несколько часов назад в автокатастрофе на Псковском шоссе трагически погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин. Из родных у него осталась только дочь Полина. Конечно, понадобится помощь. Любая. Посильная», — написал Самсонов.

Как рассказала знакомая певца Мария Никитина, Луконин ехал в Печорский монастырь в Псковской области.

Михаил Луконин родился 17 августа 1959 года, окончил вокальный факультет Консерватории им. Глинки в Нижнем Новгороде. В его репертуаре около 800 произведений на восьми языках. Луконин выпустил восемь альбомов, один из которых был номинирован на премию «Грэмми».

Аварии, в которых погибают известные артисты случаются не так редко. В прошлом году в массовом ДТП на МКАД погиб 18-летний актер из сериала «Физрук» Егор Клинаев. Артист остановился, чтобы помочь пострадавшим в аварии водителям, однако его самого сбил двигавшийся на большой скорости автомобиль.

Трагедия произошла ночью 27 сентября в районе 24 км МКАД. По предварительным данным, около трех часов ночи актер, двигаясь на автомобиле Toyota Mark II, заметил столкнувшиеся на пятой полосе автомобили «ГАЗель», Skoda Octavia и ВАЗ-2110. Сообщается, что авария была несерьезной, однако Клинаев решил поинтересоваться, не нужна ли водителям помощь, и остановил свою машину в пятой полосе трассы, рядом с автомобилем Daewoo Nexia, водитель которой также остановился, чтобы помочь попавшим в ДТП. В тот момент, когда Клинаев вместе с двумя другими автомобилистами дожидался приезда инспекторов, в мужчин на большой скорости влетел Honda Accord, водитель которого по непонятным причинам не справился с управлением. После этого иномарка протаранила Skoda, которая в результате мощнейшего удара отлетела на третью полосу и столкнулась с двигавшейся по дороге Toyota, затем влетела сначала в легковушку Daewoo, которая перевернулась и упала на крышу, а после и в припаркованную Toyota Mark II Клинаева.

На фотографиях с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения — вся трасса оказалась буквально завалена покореженными транспортными средствами и разлетевшимися во все стороны осколками.

В результате наезда Клинаев получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП, еще два человека — водитель «ГАЗели» Фуад Тагиев и водитель ВАЗ-2110 Саркиз Акопян — были доставлены в больницу со скальпированной раной головы и ушибами мягких тканей.