Три аварии произошли в Адыгее за сутки

За прошедшие сутки в Адыгее произошло три ДТП, в результате которых пострадали 4 человека.

«18 сентября в 10 часов 20 минут, в службу спасения поступило сообщение о ДТП в поселке Тульском, Майкопского района, где произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РА.

К месту ЧП немедленно выехали сотрудники отдельного поста по охране поселка Тульский, в составе 3-х человек личного состава и 1 единицы техники. Спасателями была отключена аккумуляторная батарея на автомобиле и произведено смытие горюче-смазочных материалов с проезжей части.

Ещё одно сообщение о ДТП поступило на пульт оперативного дежурного тем же днём, в 13 часов 30 минут. В нем говорилось, что в республиканской столице, на пересечении переулка Профсоюзного и улицы Шоссейной, произошло столкновение легкового автомобиля и мопеда, в результате чего пострадал 1 человек.

В 17 часов 35 минут на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что в городе Майкопе, на пересечении улиц Хакурате и Гагарина, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали два человека.

С начала года сотрудники чрезвычайного ведомства 293 раза выезжали для оказания помощи при ликвидации последствий ДТП. В результате этих действий было спасено 114 человек.