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В Майкопе в двух авариях пострадали два человека
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В Майкопе в двух авариях пострадали два человека 

АиФ Адыгея + ещё 2 6 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
За прошедшие дни в республике зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.
«На одной из улиц в Майкопе 50-летий житель Майкопского района, управляя ГАЗелью, допустил наезд на переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте пенсионерку. В результате аварии 67-летняя майкопчанка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Аналогичное ДТП зафиксировано во дворе одного из многоквартирных домов города. Инспекторы ГИБДД установили, что 75-летний водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра при движении задним ходом и допустил наезд на 77-летнюю местную жительницу.
Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
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