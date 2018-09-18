В Майкопе в двух авариях пострадали два человека

За прошедшие дни в республике зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. «На одной из улиц в Майкопе 50-летий житель Майкопского района, управляя ГАЗелью, допустил наезд на переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте пенсионерку. В результате аварии 67-летняя майкопчанка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее. Аналогичное ДТП зафиксировано во дворе одного из многоквартирных домов города. Инспекторы ГИБДД установили, что 75-летний водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра при движении задним ходом и допустил наезд на 77-летнюю местную жительницу. Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.