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За выходные в Адыгее произошло две аварии
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За выходные в Адыгее произошло две аварии 

АиФ Адыгея + ещё 1 6 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
За прошедшие выходные, 15-16 сентября, пожарные-спасатели МЧС России реагировали на два ДТП в Майкопе, и Теучежском районе. К счастью, погибших нет.
«15 сентября в 08 часов 21 минуту, в республиканской столице, на пересечении улиц Адыгейской и Крестьянской, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Вторая авария произошла, 16 сентября в 00 часов 27 минут, в Теучежском районе, около хутора Казазово, произошло столкновение легкового автомобиля с прицепом КаМаза», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РА.
В результате ДТП пострадали два человека.
Выясняются все обстоятельства ЧП.
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