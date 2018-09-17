За выходные в Адыгее произошло две аварии

За прошедшие выходные, 15-16 сентября, пожарные-спасатели МЧС России реагировали на два ДТП в Майкопе, и Теучежском районе. К счастью, погибших нет.

«15 сентября в 08 часов 21 минуту, в республиканской столице, на пересечении улиц Адыгейской и Крестьянской, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Вторая авария произошла, 16 сентября в 00 часов 27 минут, в Теучежском районе, около хутора Казазово, произошло столкновение легкового автомобиля с прицепом КаМаза», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РА.

В результате ДТП пострадали два человека.

Выясняются все обстоятельства ЧП.