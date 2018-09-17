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На затопленной Октябрьской в Саратове образовались пробки
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На затопленной Октябрьской в Саратове образовались пробки 

Свободные новости 9 часов назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 17 сентября, из-за ливня тяжелая ситуация сложилась на нескольких улицах Саратова — в частности, дождевая вода затопила улицу Октябрьскую в районе пересечения с Кузнечной, где располагается дом-музей Павла Кузнецова.
Проезжая участок Октябрьской, легковые машины утопают в воде по бампер. Стараясь проехать опасный участок максимально осторожно, водители сбрасывают скорость. В результате на улице образовался затор. По сообщениям в соцсетях, на затопленном участке сегодня были случаи, когда машины не могли самостоятельно преодолеть преграду.
Вода с проезжей части переливается на тротуар и подтапливает двор дома-музея Павла Кузнецова.
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