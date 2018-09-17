ДТП со смертельным исходом произошло под Курском

В минувшую пятницу, 14 сентября 2018 года, в Курске было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария произошла в темноте на 537 километре автодороги М-2 «Крым», относящемся одновременно к Курской объездной.

Сорокаоднолетний водитель автомобиля « ЛАДА Приора» совершил наезд на перебегавшего проезжую часть дороги мужчину 62 лет. Как рассказали в автоинспекции Курской области, в результате аварии пешеход от полученных травм скончался.

Сообщается, что водитель автомобиля был трезв.