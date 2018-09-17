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В Саратове в результате столкновения с бензовозом водителя ГАЗели зажало в кабине
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В Саратове в результате столкновения с бензовозом водителя ГАЗели зажало в кабине 

САРАТОВ24 8 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Авария произошла на автодороге между посёлками Солнечный и Юбилейный. Как сообщает портал «ЧП-Саратов» произошло столкновение «ГАЗели» и бензовоза «КамАЗ!. В результате удара водитель „ГАЗели“ оказался зажатым в кабине. Прибывшие на место происшествия спасатели Областной и Городской служб спасения извлекли пострадавшего из искореженного автомобиля.
»Зажало его сильно. У «ГАЗели» вся передняя часть смята. По ходу на скользкой дороге крутануло кого-то, там не поймешь, кто по своей ехал, кто на встречку вылетел", — рассказал очевидец происшествия.
На месте также работают сотрудники Центра медицины катастроф. Подробности произошедшего выясняются.
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