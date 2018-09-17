ГИБДД просит воронежцев отказаться от обгонов в непогоду

Госавтоинспекция Воронежской области предупреждает участников дорожного движения о необходимости учитывать погодные условия.

«Любые погодные изменения приводят к увеличению дорожных аварий. Особенно транспортные проблемы обостряются на границе сезонов, так как водители не всегда готовы к погодным изменениям, в частности, к ухудшению видимости, изменению состояния дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сложные погодные условия существенно влияют на безопасность дорожного движения. Водителям необходимо соблюдать повышенную осторожность. Необходимо выбирать максимально безопасную скорость, придерживаться дистанции и бокового интервала, исключить опасные обгоны.