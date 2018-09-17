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ГИБДД просит воронежцев отказаться от обгонов в непогоду
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ГИБДД просит воронежцев отказаться от обгонов в непогоду 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Госавтоинспекция Воронежской области предупреждает участников дорожного движения о необходимости учитывать погодные условия.
«Любые погодные изменения приводят к увеличению дорожных аварий. Особенно транспортные проблемы обостряются на границе сезонов, так как водители не всегда готовы к погодным изменениям, в частности, к ухудшению видимости, изменению состояния дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сложные погодные условия существенно влияют на безопасность дорожного движения. Водителям необходимо соблюдать повышенную осторожность. Необходимо выбирать максимально безопасную скорость, придерживаться дистанции и бокового интервала, исключить опасные обгоны.
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