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Кольцо встало: на площади Калинина собралась легендарная пробка
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Кольцо встало: на площади Калинина собралась легендарная пробка 

ngs.ru 8 часов назад
Фото: ngs.ru
Вечером 17 сентября движение по площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска оказалось почти полностью парализовано — очевидцы сообщают, что причиной пробки стала маршрутка, попавшая в ДТП.
Согласно сервису Яндекс. Пробки, скорость движения по участку Красного проспекта от улицы Северная до площади Ленина не превышает 3 км/ч.
Как сообщил очевидец Дмитрий Васильев, всё началось из-за попавшей в ДТП маршрутки. «До тоже была пара мелких ДТП, но люди как-то на месте всё решали и разъезжались. Сейчас тут коллапс», — рассказал очевидец.
Движение также ограничено по улице Дуси Ковальчук от остановки «Университет путей сообщения» до остановки «Магазин Уют».
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