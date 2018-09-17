Кольцо встало: на площади Калинина собралась легендарная пробка

Вечером 17 сентября движение по площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска оказалось почти полностью парализовано — очевидцы сообщают, что причиной пробки стала маршрутка, попавшая в ДТП.

Согласно сервису Яндекс. Пробки, скорость движения по участку Красного проспекта от улицы Северная до площади Ленина не превышает 3 км/ч.

Как сообщил очевидец Дмитрий Васильев , всё началось из-за попавшей в ДТП маршрутки. «До тоже была пара мелких ДТП, но люди как-то на месте всё решали и разъезжались. Сейчас тут коллапс», — рассказал очевидец.

Движение также ограничено по улице Дуси Ковальчук от остановки «Университет путей сообщения» до остановки «Магазин Уют».