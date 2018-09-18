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По вине пьяных водителей в Курской области погибли 22 человек
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По вине пьяных водителей в Курской области погибли 22 человек 

АиФ + ещё 2 6 часов назад
Фото: АиФ
За восемь месяцев в Курской области по вине пьяных водителей случилось 86 ДТП, в которых 22 человека погибли и 106 получили ранения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Кроме того, по вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования, случилось 20 ДТП, в которых 28 человек получили ранения и двое погибли. А за повторное вождение в состоянии опьянения в регионе возбудили 523 уголовных дела.
Сотрудники курской Госавтоинспекции регулярно проводят акцию «Трезвый водитель!» и вылавливают нетрезвых водителей, из-за которых могут лишиться жизни невинные люди.
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