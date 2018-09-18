По вине пьяных водителей в Курской области погибли 22 человек

За восемь месяцев в Курской области по вине пьяных водителей случилось 86 ДТП, в которых 22 человека погибли и 106 получили ранения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Кроме того, по вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования, случилось 20 ДТП, в которых 28 человек получили ранения и двое погибли. А за повторное вождение в состоянии опьянения в регионе возбудили 523 уголовных дела.