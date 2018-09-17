Сколько в Курской области погибло людей в пьяных ДТП?

Регулярное проведение профилактических акций является одной из важнейших частей работы по предотвращению пьянства за рулём. Именно подобная инициатива была поддержана на днях студентами курского медколледжа в качестве добровольной волонтёрской работы. Они вышли в совместный рейд с работниками ГИБДД на акции «Трезвый водитель!», чтобы показать, что данная проблема волнует и молодёжь.

Студенты со всей искренностью разговаривали с водителями, которые останавливались, прося их никогда не садится за руль в нетрезвом виде. Каждому участнику досталась не только пропагандистских увещеваний и информации об опасности пьяного вождения, но и листовки с наглядной агитацией и памятки о действиях при выявлении нетрезвых водителей.

Статистика говорит, что в течение восьми месяцев текущего года на территории Курской области зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине нетрезвых водителей. В этих авариях погибло 22 человека и 106 получили травмы. Ещё двадцать ДТП произошло по вине потенциально пьяных (отказавшихся от освидетельствования) водителей, где погибло ещё два человека, а двадцать восемь попали в больницы.

Напомним, что сегодня существует мера уголовной ответственности за повторное нахождение за рулём в состоянии алкогольного опьянения и в этом году она применена 523 раза в Курской области!

Александр С Фото: УГИБДД