Ещё
Сколько в Курской области погибло людей в пьяных ДТП?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько в Курской области погибло людей в пьяных ДТП? 

КурскТВ 8 часов назад
Фото: КурскТВ
Регулярное проведение профилактических акций является одной из важнейших частей работы по предотвращению пьянства за рулём. Именно подобная инициатива была поддержана на днях студентами курского медколледжа в качестве добровольной волонтёрской работы. Они вышли в совместный рейд с работниками ГИБДД на акции «Трезвый водитель!», чтобы показать, что данная проблема волнует и молодёжь.
Студенты со всей искренностью разговаривали с водителями, которые останавливались, прося их никогда не садится за руль в нетрезвом виде. Каждому участнику досталась не только пропагандистских увещеваний и информации об опасности пьяного вождения, но и листовки с наглядной агитацией и памятки о действиях при выявлении нетрезвых водителей.
Статистика говорит, что в течение восьми месяцев текущего года на территории Курской области зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине нетрезвых водителей. В этих авариях погибло 22 человека и 106 получили травмы. Ещё двадцать ДТП произошло по вине потенциально пьяных (отказавшихся от освидетельствования) водителей, где погибло ещё два человека, а двадцать восемь попали в больницы.
Напомним, что сегодня существует мера уголовной ответственности за повторное нахождение за рулём в состоянии алкогольного опьянения и в этом году она применена 523 раза в Курской области!
Александр С  Фото: УГИБДД
КурскТВ: последние новости
В Курской области ВАЗ сбил пешехода Аварии с пострадавшими в Курске за 11 сентября Утреннее ДТП в Курске попало на видеорегистратор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто4
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение