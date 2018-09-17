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В Петербурге по факту убийства бизнесмена Бадри Шенгелия завели уголовное дело
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В Петербурге по факту убийства бизнесмена Бадри Шенгелия завели уголовное дело 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Следственные органы СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, которым, по предварительным данным, является Бадри Шенгелия, передает пресс-служба Следственного комитета.
Тело известного в Санкт-Петербурге предпринимателя было обнаружено ранее сегодня в автомобиле «Мерседес». Машина находилась в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области. За рулем был мужчина «с явными признаками насильственной смерти в виде многочисленных огнестрельных ранений», говорится в сообщении СК.
По предварительным данным, «Мерседес» под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе по направлению в Санкт-Петербург, но был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, говорят в ведомстве.
Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что «Мерседес» 53-летнего Шенгелии обнаружили на 21-м километре Новоприозерского шоссе проезжавшие мимо водители. Сначала они решили, что иномарка съехала в кювет. Подойдя поближе, они заметили убитого. По их словам, выстрелом ему «снесло половину головы», а на самой машине найдены следы не менее чем шести пуль.
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