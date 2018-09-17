В Петербурге по факту убийства бизнесмена Бадри Шенгелия завели уголовное дело

Следственные органы СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, которым, по предварительным данным, является Бадри Шенгелия, передает пресс-служба Следственного комитета.

Тело известного в Санкт-Петербурге предпринимателя было обнаружено ранее сегодня в автомобиле « Мерседес ». Машина находилась в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области. За рулем был мужчина «с явными признаками насильственной смерти в виде многочисленных огнестрельных ранений», говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, «Мерседес» под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе по направлению в Санкт-Петербург, но был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, говорят в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что «Мерседес» 53-летнего Шенгелии обнаружили на 21-м километре Новоприозерского шоссе проезжавшие мимо водители. Сначала они решили, что иномарка съехала в кювет. Подойдя поближе, они заметили убитого. По их словам, выстрелом ему «снесло половину головы», а на самой машине найдены следы не менее чем шести пуль.

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