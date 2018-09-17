Объявлены претенденты на звание «Всемирный автомобиль года» 

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) опубликовали список претендентов на это звание в 2019 году. В него вошла 61 модель: среди них есть новинки Mecedes-Benz GLE и Kia Ceed GT, а также еще непредставленный официально Audi e-tron. Главного победителя конкурса и модели, признанные лучшими в пяти дополнительных категориях, назовут на автосалоне в Нью-Йорке весной следующего года.
Помимо моделей, достойных звания «Всемирный автомобиль года», жюри конкурса предстоит выбрать победителей в категориях «Лучший роскошный автомобиль года», «Лучший спорткар года», «Лучший зеленый автомобиль года» и «Лучший городской автомобиль года».
В этом году победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» стал Volvo XC60. Лучшим роскошным автомобилем назвали Audi A8, спортивным, «зеленым» и городским — BMW M5, Nissan Leaf и Volkswagen Polo соответственно. Награду за лучший дизайн получил Range Rover Velar.
В 2017-м «Всемирным автомобилем года» выбрали Jaguar F-Pace. Лучшими в своих категориях также стали Mercedes-Benz E-Class, Porsche Boxster Cayman, Toyota Prius Prime и BMW i3.