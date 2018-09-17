После самопроизвольного подъема разводного моста в Петербурге возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. / ТАСС /. Следователи возбудили уголовное дело после самопроизвольного подъема разводного Володарского моста через Неву в Петербурге в августе, в результате которого произошло ДТП и пострадали три человека. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

"Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — сказал собеседник агентства.

25 августа крыло Володарского моста неожиданно поднялось, в результате чего в ДТП попали несколько автомобилей. Три человека пострадали и с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Володарский мост был открыт в конце августа после завершения работ по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. Пятипролетный металлический мост с разводным пролетом посередине связывает южные и правобережные районы города с численностью населения до 500 тысяч человек. Володарский мост — единственный в Петербурге с эстакадной пристройкой для съезда трамваев.