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После самопроизвольного подъема разводного моста в Петербурге возбуждено уголовное дело
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После самопроизвольного подъема разводного моста в Петербурге возбуждено уголовное дело 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после самопроизвольного подъема разводного Володарского моста через Неву в Петербурге в августе, в результате которого произошло ДТП и пострадали три человека. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.
"Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — сказал собеседник агентства.
25 августа крыло Володарского моста неожиданно поднялось, в результате чего в ДТП попали несколько автомобилей. Три человека пострадали и с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.
Володарский мост был открыт в конце августа после завершения работ по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. Пятипролетный металлический мост с разводным пролетом посередине связывает южные и правобережные районы города с численностью населения до 500 тысяч человек. Володарский мост — единственный в Петербурге с эстакадной пристройкой для съезда трамваев.
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