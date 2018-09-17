В Пензенской области в выходные из-за ДТП пострадали три мотоциклиста

В Пензенской области в минувшие выходные произошло сразу три серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием двухколесных средств. Во всех случаях пострадали участники дорожного движения. Более подробную информацию о случившемся сообщает пресс-служба регионального УГИБДД

Так, по данным инспекторов, первый случай зафиксирован субботним утром в Бессоновском районе. На седьмом километре автомобильной дороги «Чемодановка — Васильевка» 15 сентября в 8.00 по московскому времени на приличной скорости столкнулись мотороллер «ЛИФАН», которым управлял 55-летний мужчина, и легковушка «ВАЗ-111740» под управлением 29-летнего молодого человека.

«Из-за аварии травмированный водитель мотороллера был доставлен в больницу для обследования и лечения», — уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В этот же день в 19:50 часов вечера в Кузнецком районе мотоциклист сам стал виновником аварии. По предварительным данным, на третьем километре трассы «Кузнецк — Русский Камешкир» 44-летний водитель мотоцикла « HONDA » не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. Из-за такого неудачного маневра мотоциклист получил травмы. Ему потребовалась срочная помощь медиков.

Третий случай произошел в Бессоновском районе. Воскресным вечером в 21:35 часов в селе Чемодановка напротив дома №51 по улице Фабричная не смогли разъехаться отечественная легковушка «ВАЗ-21099», которую вел 56-летний мужчина, и мотоцикл «Патрол Спорт 150» под управлением 20-летнего парня.

«В результате аварии пассажир мотоцикла, 14-летний подросток, был травмирован и доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе регионального управления УГИБДД.

По фактам всех вышеперечисленных аварий инспекторы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие выходные, 15 и 16 сентября, автополицейсикие составили 3557 протоколов о нарушении правил дорожного движения. 43 автомобилиста сели за руль своих транспортных средств после употребления значительной дозы алкоголя. Примерно такое же число правонарушений допустили пешеходы. 44 человека получили штрафы за переход проезжей части в неположенном месте.