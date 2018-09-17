Ещё
Красноярские эко‐активисты целый день гоняли по городу мусоровоз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярские эко‐активисты целый день гоняли по городу мусоровоз 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Красноярские эко-активисты целый день гоняли по городу КамАЗ с мусором. Онлайн-репортаж они вели в социальной сети Facebook.
Общественники не давали водителю большегруза оставить отходы в несанкционированном месте.
Источник фото: facebook
Сначала активисты поехали за мусоровозом в поселок Солонцы (Красноярский край). В пути водитель КамАЗа остановился рядом с туберкулезным диспансером, но выгружаться не стал. Предположительно, его спугнули эко-активисты.
После большегруз развернулся и поехал обратно в город. На этом участке пути он вновь остановился на дороге.
«Стоит, наверное, ждет пока чистые мысли в голову придут», — смеялись общественники.
Затем КамАЗ направился в сторону полигона Бадалык. Но и его водитель проехал мимо. Защитники начали предполагать и надеяться, что грузовику не хватит топлива. Спустя время водитель в очередной раз припарковался и оставил ТС на трассе открытым. Купив воду, он двинулся по направлению к промзоне КрАЗа.
Следующая остановка — полигон Юрма-М. Однако без специального талона грузовик на территорию не пропустили. По словам директора участка, водитель КамАза просил талоны у других автолюбителей.
В результате мужчине пришлось развернуться и ехать в сторону города. После он оставил груженый мусором транспорт на базе в Солонцах.
360tv.ru: последние новости
Жертвами аварии в Ленобласти стали украинцы Названа возможная причина наезда на «Репинский супермаркет» Всех пострадавших в массовом ДТП на Кубани выписали из больницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто4
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение