Красноярские эко‐активисты целый день гоняли по городу мусоровоз

Красноярские эко-активисты целый день гоняли по городу КамАЗ с мусором. Онлайн-репортаж они вели в социальной сети Facebook.

Общественники не давали водителю большегруза оставить отходы в несанкционированном месте.

Источник фото: facebook

Сначала активисты поехали за мусоровозом в поселок Солонцы (Красноярский край). В пути водитель КамАЗа остановился рядом с туберкулезным диспансером, но выгружаться не стал. Предположительно, его спугнули эко-активисты.

После большегруз развернулся и поехал обратно в город. На этом участке пути он вновь остановился на дороге.

«Стоит, наверное, ждет пока чистые мысли в голову придут», — смеялись общественники.

Затем КамАЗ направился в сторону полигона Бадалык. Но и его водитель проехал мимо. Защитники начали предполагать и надеяться, что грузовику не хватит топлива. Спустя время водитель в очередной раз припарковался и оставил ТС на трассе открытым. Купив воду, он двинулся по направлению к промзоне КрАЗа.

Следующая остановка — полигон Юрма-М. Однако без специального талона грузовик на территорию не пропустили. По словам директора участка, водитель КамАза просил талоны у других автолюбителей.

В результате мужчине пришлось развернуться и ехать в сторону города. После он оставил груженый мусором транспорт на базе в Солонцах.