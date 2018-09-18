В Челнах водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми на «зебре»

Автомобилист сбил на дороге женщину с двумя детьми, сообщают «Челнинские известия». Авария произошла 17 сентября в 19.25 около дома №36/4/3 по ул. Раскольникова. Двигаясь в сторону пр. Дружбы Народов, 36-летний водитель Toyota Corolla сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми в возрасте 10 и 2 лет. В момент инцидента женщина держала младшего сына на руках. Медики диагностировали у 10-летнего мальчика и его матери различные травмы, их госпитализировали в больницу. Напомним, утром 18 сентября в Казани произошло смертельное ДТП: водитель Mercedes наехал на опору моста и погиб. Как выяснилось, дорогостоящий автомобиль принадлежал не ему.