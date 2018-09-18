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В Челнах водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми на «зебре»
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В Челнах водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми на «зебре» 

АиФ Казань + ещё 2 8 часов назад
Фото: АиФ Казань
Автомобилист сбил на дороге женщину с двумя детьми, сообщают «Челнинские известия».
Авария произошла 17 сентября в 19.25 около дома №36/4/3 по ул. Раскольникова. Двигаясь в сторону пр. Дружбы Народов, 36-летний водитель Toyota Corolla сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми в возрасте 10 и 2 лет. В момент инцидента женщина держала младшего сына на руках. Медики диагностировали у 10-летнего мальчика и его матери различные травмы, их госпитализировали в больницу.
Напомним, утром 18 сентября в Казани произошло смертельное ДТП: водитель Mercedes наехал на опору моста и погиб. Как выяснилось, дорогостоящий автомобиль принадлежал не ему.
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