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TRADE-IN В РОЛЬФ ПРЕМИУМ BMW M BOUTIQUE.
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TRADE-IN В РОЛЬФ ПРЕМИУМ BMW M BOUTIQUE. 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Давно хотите поменять свой автомобиль на новый BMW?
Тогда специальное предложение от официального дилера РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique точно Вам подойдет: при покупке BMW по системе trade-in Ваш автомобиль принимается в качестве частичного взноса за новую модель или модель с пробегом. Это предложение позволит Вам не только сэкономить существенную сумму, но и сократить затраты, силы и время на продажу старого автомобиля. Выгода по системе Trade-in может составить до 300 000р.
Узнайте подробнее о предложении по телефону: +7 495 787-17-87  РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique
Официальный дилер BMW  Адрес: Москва, Б. Якиманка, д.26  www.bmw-yakimanka.ru  До встречи в РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique
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