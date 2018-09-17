TRADE-IN В РОЛЬФ ПРЕМИУМ BMW M BOUTIQUE.

Давно хотите поменять свой автомобиль на новый BMW

Тогда специальное предложение от официального дилера РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique точно Вам подойдет: при покупке BMW по системе trade-in Ваш автомобиль принимается в качестве частичного взноса за новую модель или модель с пробегом. Это предложение позволит Вам не только сэкономить существенную сумму, но и сократить затраты, силы и время на продажу старого автомобиля. Выгода по системе Trade-in может составить до 300 000р.

Узнайте подробнее о предложении по телефону: +7 495 787-17-87 РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique

Официальный дилер BMW Адрес: Москва, Б. Якиманка, д.26 www.bmw-yakimanka.ru До встречи в РОЛЬФ Премиум BMW M Boutique