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«Автостат»: Москва и Подмосковье лидируют по числу продаваемых автомобилей с пробегом в январе-августе
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«Автостат»: Москва и Подмосковье лидируют по числу продаваемых автомобилей с пробегом в январе-августе 

Агентство «Москва» + ещё 2 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Рынки автомобилей с пробегом в Москве и Подмосковье продолжают оставаться самыми крупными в России за январь-август 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Лидерами среди субъектов России традиционно являются Москва и область, суммарная доля которых составила 11,2%. Первенство по итогам восьми месяцев принадлежит Подмосковью. Столица занимает вторую строчку», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в январе-августе 2018 г. вторичный рынок автомобилей Подмосковья снизился на 0,5% — до 204,7 тыс. машин по сравнению с январем-августом прошлого года. В Москве количество поддержанных машин сократилось на 2,5% — до 189,6 тыс. автомобилей по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г.
«За отчетный период объем рынка подержанных легковых автомобилей в России составил 3,5 млн единиц, показав тем самым рост на 2,2% к результату годичной давности», — добавили в агентстве.
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