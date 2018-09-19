«Автостат»: Москва и Подмосковье лидируют по числу продаваемых автомобилей с пробегом в январе-августе

Рынки автомобилей с пробегом в Москве и Подмосковье продолжают оставаться самыми крупными в России за январь-август 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Лидерами среди субъектов России традиционно являются Москва и область, суммарная доля которых составила 11,2%. Первенство по итогам восьми месяцев принадлежит Подмосковью. Столица занимает вторую строчку», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в январе-августе 2018 г. вторичный рынок автомобилей Подмосковья снизился на 0,5% — до 204,7 тыс. машин по сравнению с январем-августом прошлого года. В Москве количество поддержанных машин сократилось на 2,5% — до 189,6 тыс. автомобилей по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г.

«За отчетный период объем рынка подержанных легковых автомобилей в России составил 3,5 млн единиц, показав тем самым рост на 2,2% к результату годичной давности», — добавили в агентстве.