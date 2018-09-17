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Моор прокомментировал ДТП с участием главы гордумы Тюмени
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Моор прокомментировал ДТП с участием главы гордумы Тюмени 

RT на русском + ещё 1 7 часов назад
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ДТП с участием спикера городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева, которое произошло ночью 24 июня.
«Считаю произошедшее ДТП трагедией для всех участников. Мы скорбим по погибшим, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Правовую оценку случившемуся даёт только суд», — заявил он в беседе с RT.
Губернатор отметил, что его высказывание по поводу вынесенного решеня может быть расценено как фактор давления на суд и следствие.
«Убеждён, что все нарушения должны рассматриваться в соответствии с законом, невзирая на статус нарушителя или общественный резонанс», — добавил Моор.
В конце июня на трассе Тюмень — Курган Еремеев, управляя внедорожником Land Cruiser 200, в ночное время выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis, которой управлял 23-летний Смоленков. Он и его пассажир, 30-летний отец четверых детей Артём Пак, погибли.
Во время предварительного расследования спикер признал свою вину, раскаялся и выплатил членам семей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 2,8 млн рублей.
3 сентября Тюменский районный суд обязал главу города Тюмени, председателя городской думы Дмитрия Еремеева выплатить штраф в размере 160 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух человек.
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