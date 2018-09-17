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В Ингушетии завязалась массовая драка и стрельба за место в свадебном кортеже: видео
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В Ингушетии завязалась массовая драка и стрельба за место в свадебном кортеже: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Массовая драка, завершившаяся стрельбой, произошла на свадьбе в Игнушетии.
В Сети появились видеозаписи, на которых произошла ожесточенная драка на свадьбе, когда кортеж возвращался к дому жениха.
Как пишет сайт «Комсомольской правды», автомобиль с молодоженами уже заехал, а вот остальные не смогли уступить друг другу дорогу. По кавказской традиции, тот, кто проедет вторым, вслед за молодыми, получит дорогой подарок: крупную сумму денег, либо отдельный стол во время празднования.
В связи с этим и повздорили водители двух автомобилей, которые едва не задавили встречающих их детей. Мужчины сцепились практически мгновенно и к ним присоединились почти все присутствующие мужчины, а их было больше десятка. В какой-то момент раздались выстрелы.
Информации о пострадавших пока нет.
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